Salute mentale consegnata la petizione popolare con 400 firme per la riapertura immediata del CSM di Airola

Una petizione con 400 firme per la riapertura immediata del Centro di Salute Mentale di Airola è stata consegnata al Sindaco e al Presidente del consiglio comunale. La petizione rappresenta la richiesta di ripristinare i servizi di salute mentale nel comune. La consegna è avvenuta in un momento in cui si evidenzia il bisogno di interventi dedicati alla salute mentale nella comunità. Nessun dettaglio sulla data o sui motivi specifici della chiusura viene fornito.

L’iniziativa nasce a seguito della improvvisa chiusura del presidio sanitario di Airola, operativo dal 2013 e punto di riferimento essenziale per centinaia di pazienti, famiglie e operatori del territorio. La decisione di trasferire tutte le attività presso la sede di Puglianello ha generato forte preoccupazione tra cittadini, associazioni e familiari dei pazienti, soprattutto per le gravi difficoltà logistiche e sanitarie che tale scelta comporta. Nella petizione si evidenzia come la chiusura del CSM rappresenti un grave rischio per la continuità terapeutica dei pazienti psichiatrici, molti dei quali necessitano di cure costanti, somministrazioni farmacologiche periodiche e interventi domiciliari tempestivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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