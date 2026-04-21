caserma chiusa da anni una petizione popolare per chiederne la riapertura

Una petizione popolare è stata avviata da alcuni residenti di Calice al Cornoviglio per chiedere la riapertura della caserma dei carabinieri, chiusa ormai da diversi anni. La raccolta firme, inizialmente promossa a livello locale, è stata successivamente caricata sulla piattaforma online Change, dove ha ottenuto ulteriori adesioni. La richiesta riguarda la riattivazione dei servizi di sicurezza nell’area, senza altre specifiche sulle motivazioni.

Una petizione popolare per la riapertura della caserma dei carabinieri a Calice al Cornoviglio. Promossa da un gruppo di abitanti, è approdata anche sulla piattaforma Change.org grazie ad Alessandra Cacciavillani, ex consigliera comunale, che da tempo si batte per la riapertura del presidio dell’Arma. Un tema caldo, anche alla luce dei recenti furti che hanno interessato le abitazioni, i luoghi di culto e le attività commerciali del territorio calicese. "Il presidio dell’Arma è stato progressivamente depotenziato fino alla sostanziale soppressione: tale decisione è intervenuta nonostante fossero stati effettuati interventi e investimenti...🔗 Leggi su Lanazione.it

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