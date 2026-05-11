Salute e appalti anche a Parma prende avvio la campagna di raccolta firme su leggi di iniziativa popolare

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma è iniziata la campagna di raccolta firme promossa dalla CGIL per sostenere due proposte di legge, una riguardante gli appalti e l'altra il rilancio del servizio sanitario nazionale. L'obiettivo è raccogliere almeno 50.000 firme per portare le proposte al Parlamento e al Governo. La raccolta firme si svolge in diverse aree della città e durerà fino al raggiungimento del traguardo previsto.

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Prende ufficialmente avvio anche a Parma, la campagna di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge sugli appalti e il rilancio del servizio sanitario nazionale promosse dalla CGIL, con l'obiettivo di raccogliere le 50mila firme necessarie per sottoporre al Parlamento e al Governo le due.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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