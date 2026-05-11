Salute e appalti anche a Parma prende avvio la campagna di raccolta firme su leggi di iniziativa popolare

A Parma è iniziata la campagna di raccolta firme promossa dalla CGIL per sostenere due proposte di legge, una riguardante gli appalti e l'altra il rilancio del servizio sanitario nazionale. L'obiettivo è raccogliere almeno 50.000 firme per portare le proposte al Parlamento e al Governo. La raccolta firme si svolge in diverse aree della città e durerà fino al raggiungimento del traguardo previsto.

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