Fondazione Artemisia ETS e artemisia Lab al centro del congresso sulla salute della donna e la prevenzione

A Roma, nell’Aula Giunchi del Policlinico Umberto I presso la Sapienza, si svolge il Congresso “Salute della Donna e Prevenzione: approccio multidisciplinare al rischio globale”. L’evento si tiene oggi e domani e vede al centro le iniziative della Fondazione Artemisia ETS e di Artemisia Lab, che approfondiscono temi legati alla salute femminile e alle strategie di prevenzione. Durante le giornate sono previsti interventi di specialisti e rappresentanti di vari settori della medicina e della ricerca.

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A Roma, nell'Aula Giunchi del Policlinico Umberto I – Sapienza Università di Roma, si accendono i riflettori sulla salute femminile con il Congresso “Salute della Donna e Prevenzione: approccio multidisciplinare al rischio globale”, in programma oggi e domani. Un appuntamento che mette al centro non soltanto la prevenzione, ma una visione più ampia della medicina di genere, capace di affrontare in modo integrato le trasformazioni sociali, ambientali e cliniche che incidono sulla vita delle donne. Il congresso, coordinato scientificamente dalla professoressa Stefania Basili, dalla professoressa Carla Bruschelli e dalla dottoressa Paola Andreozzi, nasce con l'obiettivo di approfondire i principali fattori di rischio globali che oggi influenzano la salute femminile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fondazione Artemisia ETS e artemisia Lab al centro del congresso sulla salute della donna e la prevenzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Artemisia Lab, encefalite da zecca: prevenzione e vaccino prima della stagione a rischioCon l'arrivo della primavera e il progressivo aumento delle attività all'aria aperta, torna al centro dell'attenzione anche l'encefalite da zecca... Artemisia Lab, centro di eccellenza nella risposta all'emergenza epatite A a RomaA Roma l'emergenza legata ai casi di epatite A torna al centro dell'attenzione sanitaria, con un aumento delle segnalazioni che impone una risposta... Fondazione Artemisia, prevenzione e salute per la Festa della Donna e del PapàIl 12 marzo, per la festa della donna, la Fondazione Artemisia Ets, in collaborazione con la Rete Artemisia Lab e grazie alla disponibilità dei medici della Rete, apre tutti i propri Centri per ... ilmessaggero.it Fondazione Artemisia Ets, prevenzione per Festa della Donna e del PapàROMA (ITALPRESS) – Il 12 marzo, per la festa della donna, la Fondazione Artemisia ETS, in collaborazione con la Rete Artemisia Lab e grazie alla disponibilità dei medici della Rete, apre tutti i ... iltempo.it