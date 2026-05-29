I farmaci biologici, usati per trattare malattie croniche come poliposi nasale e asma, potrebbero essere somministrati ogni sei mesi. Questa possibilità è emersa da uno studio dell’Università di Perugia, che analizza le potenzialità di questi farmaci di ridurre le somministrazioni frequenti. Attualmente, molte terapie richiedono iniezioni più frequenti, ma nuove formulazioni potrebbero semplificare le cure e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

“I farmaci biologici hanno rivoluzionato il trattamento di alcune malattie croniche, come la poliposi nasale e l’asma. Ma l’innovazione in questo campo non si è fermata: le nuove tecnologie e le modifiche nella struttura molecolare di questi farmaci porteranno allo sviluppo di biologici con caratteristiche differenti rispetto a quelli attualmente disponibili. Tra queste, la possibilità di prolungare gli intervalli di somministrazione grazie a una maggiore affinità con il target terapeutico. L’obiettivo attuale è arrivare a una somministrazione ogni sei mesi, con vantaggi importanti per il paziente, soprattutto in termini di qualità della... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: De Corso (Università Perugia), farmaci biologici verso somministrazione ogni sei mesi

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