La miastenia gravis, una malattia neuromuscolare con elevati rischi di mortalità in passato, sta vedendo avanzamenti grazie a nuovi farmaci biologici e terapie personalizzate. Questi trattamenti stanno modificando il panorama terapeutico, offrendo nuove speranze a chi ne è affetto. La ricerca continua a concentrarsi su approcci più mirati, cercando di migliorare la qualità di vita dei pazienti con questa condizione.

In passato era difficilmente curabile e presentava elevati tassi di mortalità: da qui il nome di miastenia gravis. Malattia autoimmune caratterizzata da un’alterazione della giunzione neuromuscolare – la struttura che veicola il passaggio dell’impulso dal nervo al muscolo – la miastenia provoca faticabilità e debolezza muscolare. “Il primo scoglio è diagnosticare la malattia: il suo andamento fluttuante rende spesso complicato capire fino in fondo cosa sta accadendo al paziente”, spiega Laura Fionda, dirigente medico di I livello specializzata in Neurologia dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma che firma le nuove linee guida ad hoc.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Miastenia gravis tra nuovi farmaci biologici e terapie personalizzate

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