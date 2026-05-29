Saltano i concerti di Kanye West e Travis Scott il divieto a Reggio Emilia per questioni di sicurezza | le denunce da Codacons e Comunità ebraica

I concerti di Kanye West e Travis Scott sono stati cancellati a Reggio Emilia, previsti rispettivamente il 17 e 18 luglio alla Rcf Arena. La prefettura ha vietato gli eventi, motivando la decisione con ragioni di sicurezza. Le cancellazioni sono state annunciate poche ore prima degli spettacoli. Le associazioni di consumatori e la comunità ebraica hanno presentato denunce riguardo alla decisione.

Saltano i concerti di Kanye West e il giorno prima di Travis Scott a Reggio Emilia, dopo che la prefettura ha disposto il divieto per i due eventi previsti il 17 e 18 luglio alla Rcf Arena, nell’ambito del Pulse of Gaia Festival (ex Hellwatt Festival). Questioni di sicurezza, spiega il prefetto Salvatore Angileri in una nota, dopo una riunione del Comitato provinciale dello scorso 25 maggio con sindaco, questore e forze dell’ordine. Nella nota, la prefettura dice di aver preso la decisione «sulla base delle valutazioni emerse nel corso del Comitato e degli ulteriori approfondimenti istruttori relativi agli aspetti di safety e security». I due eventi erano in calendario in date consecutive presso una struttura da circa 103. 🔗 Leggi su Open.online

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