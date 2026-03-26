Tonno pinna gialla ritirato dalle pescherie per rischio chimico | l'avviso del Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro di un lotto di tonno pinna gialla marinato venduto sfuso nelle pescherie. Il richiamo riguarda prodotti messi in commercio con un rischio chimico, secondo quanto riferito dall’autorità sanitaria. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o incidenti finora registrati. La misura riguarda esclusivamente il lotto specifico indicato nell’avviso ufficiale.

L'avviso del Ministero della Salute per il richiamo di un lotto di tonno pinna gialla marinato venduto sfuso tramite banco pescheria. Richiamato dal commercio anche un lotto di tramezzini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Richiamate mazzancolle surgelate per rischio chimico: l’avviso del Ministero della saluteCome spiega l'avviso di richiamo, il ritiro dal commercio dei crostacei sgusciati e surgelati è stato disposto a causa della possibile presenza di...

Minestrone Selex richiamato dai supermercati per rischio chimico: l’avviso del Ministero"Vi preghiamo di non consumare il minestrone oggetto del richiamo e di riportarlo al punto vendita.

Tutto quello che riguarda Ministero della

Argomenti discussi: Allarme per le uova di Pasqua: ecco quale marca contiene frammenti metallici.

Tonno pinna gialla ritirato dalle pescherie per rischio chimico: l’avviso del Ministero della saluteL'avviso del Ministero della Salute per il richiamo di un lotto di tonno pinna gialla marinato venduto sfuso tramite banco pescheria ... fanpage.it

Tonno richiamato dal mercato: ecco i lotti e tutti i rischiTonno richiamato dai supermercati: ecco qual è il lotto coinvolto e quali rischi può comportare per la salute. Scopri quali sintomi a cui prestare attenzione e cosa fare. pazienti.it