Mozzarella in busta richiamata dal commercio per scadenza errata | l'avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di una mozzarella in busta venduta nei negozi italiani. Il richiamo è stato avviato ieri, 22 aprile 2026, a seguito della scoperta di un'etichetta con una data di scadenza errata sul lotto del prodotto. Il produttore ha diffuso un avviso ufficiale per informare i consumatori e le autorità sanitarie. La comunicazione riguarda un solo lotto del prodotto interessato.

Il ritiro del prodotto è scattato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, con un avviso di richiamo lanciato dallo stesso produttore della mozzarella dopo la scoperta dell'etichettatura sbagliata sul lotto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Formaggio a latte crudo ritirato dal commercio per Escherichia coli: l’avviso del Ministero della saluteLe forme di formaggio interessate dall’allerta sono state già ritirate ma per chi avesse già acquistato il prodotto, l’avvertenza è quella di non... Burrata e stracciatella ritirate dal commercio per accertata presenza di Listeria: l’avviso del MinisteroIl richiamo di alcuni lotti di burrata e stracciatella è scattato a seguito di analisi in autocontrollo che hanno accertato la presenza di Listeria... Contenuti utili per approfondire Mozzarella in busta richiamata dal commercio per scadenza errata: l’avviso del Ministero della SaluteIl ritiro del prodotto è scattato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, con un avviso di richiamo lanciato dallo stesso produttore della ... fanpage.it Mozzarella per pizza richiamata dal commercio per latte inquinato: rischio chimico per i consumatoriUn lotto di mozzarella per pizza in busta è stato ritirato dal commercio in via precauzionale per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di latte inquinato. Lo ... fanpage.it