Mozzarella in busta richiamata dal commercio per scadenza errata | l'avviso del Ministero della Salute

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di una mozzarella in busta venduta nei negozi italiani. Il richiamo è stato avviato ieri, 22 aprile 2026, a seguito della scoperta di un'etichetta con una data di scadenza errata sul lotto del prodotto. Il produttore ha diffuso un avviso ufficiale per informare i consumatori e le autorità sanitarie. La comunicazione riguarda un solo lotto del prodotto interessato.

Il ritiro del prodotto è scattato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, con un avviso di richiamo lanciato dallo stesso produttore della mozzarella dopo la scoperta dell'etichettatura sbagliata sul lotto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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