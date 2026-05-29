Salma di Giordania | la principessa segue le orme della madre Rania beauty icon

Da amica.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La principessa Salma di Giordania, terzogenita della regina Rania e del re Abd Allah I, è nota come una nuova figura di riferimento nel mondo della bellezza. Seguendo le orme della madre, considerata un'icona di stile, ha attirato l'attenzione per il suo stile e la sua presenza pubblica. La principessa è spesso presente in eventi ufficiali e si distingue per il suo approccio elegante e moderno.

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Principessa del deserto, Salma di Giordania è la terzogenita della regina Rania di Giordania e del marito, re Abd Allah I. In occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario del Giorno dell’Indipendenza giordana, è apparsa in tutto il suo (ventenne) splendore. Con un fascino e un modo contemporaneo di indossare e rappresentare la bellezza mediorientale che somigliano tanto alla madre. Immagine e “cervello” e talento: sua Altezza Reale Salma bint Abd Allah oltre all’estetica sa come muoversi a livello internazionale. Come prendersi cura delle cause umanitarie (per prima la questione palestinese) e ricoprire ruoli politici, a fianco del padre. 🔗 Leggi su Amica.it

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