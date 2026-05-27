Durante la cerimonia dell’ottantesimo anniversario dell’indipendenza, Rania e Rajwa di Giordania hanno indossato abiti elaborati e accessori di lusso, tra cui una borsa iconica. Rania ha scelto un vestito con dettagli ricchi, mentre Rajwa ha sfoggiato un abito da sogno impreziosito da gioielli esclusivi. Un’altra principessa si distingue per stile e raffinatezza, attirando l’attenzione con look sofisticati e di grande impatto visivo.

Rania di Giordania e sua nuora Rajwa ha lasciato senza fiato con dei look da mille e una notte, impreziositi da dettagli e gioielli esclusivi, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’indipendenza del Paese, lo scorso 25 maggio. Rania di Giordania, abito da sogno con messaggio segreto. Rania di Giordania ha dato una lezione di stile che va oltre l’eleganza. La Regina ha superato se stessa con un outfit da sogno, che celebra il design arabo, integrato perfettamente ad accessori iconici che guardano all’Occidente. Il look diviene così simbolo di quella linea di governo, basata su armonia e collaborazione di culture, portata avanti da Re Abdullah II. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rania e Rajwa di Giordania, abiti da sogno e borsa iconica. Ma un’altra Principessa si distingue

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