Salinella via Golfo di Taranto bloccata da un misterioso nastro arancio
A via Golfo di Taranto, nel quartiere Salinella, è stato posizionato un nastro arancione che blocca il traffico. Il nastro, di forma rettangolare e recintato, si trova subito dopo un intervento di lavori stradali. Non sono state fornite informazioni ufficiali sulle ragioni del posizionamento né sull’autorità che lo ha autorizzato. La zona resta inaccessibile e il motivo di questa recinzione non è ancora chiaro.
? Domande chiave Cosa nasconde quel rettangolo recintato proprio dopo i lavori stradali?. Chi ha autorizzato il posizionamento del nastro arancione in via Golfo?. Come influisce questo blocco improvviso sulla viabilità del quartiere Salinella?. Perché non sono ancora arrivati i tecnici per spiegare l'ostacolo?.? In Breve Blocco avvenuto venerdì 29 maggio 2026 dopo la chiusura dei lavori stradali.. Ostacolo posizionato in via Golfo di Taranto subito dopo il rifacimento dell'asfalto.. Code di veicoli causano accumulo di gas di scarico nel quartiere Salinella.. Assenza di sopralluoghi tecnici o spiegazioni ufficiali da parte degli enti locali..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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