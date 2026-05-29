salinella via golfo di taranto bloccata da un misterioso nastro arancio

Notizia in breve

A via Golfo di Taranto, nel quartiere Salinella, è stato posizionato un nastro arancione che blocca il traffico. Il nastro, di forma rettangolare e recintato, si trova subito dopo un intervento di lavori stradali. Non sono state fornite informazioni ufficiali sulle ragioni del posizionamento né sull’autorità che lo ha autorizzato. La zona resta inaccessibile e il motivo di questa recinzione non è ancora chiaro.