Clementine del Golfo di Taranto IGP Barreca confermata presidente

Daniela Barreca è stata riconfermata presidente del Consorzio di Tutela delle Clementine del Golfo di Taranto IGP, incarico che manterrà per altri tre anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la gestione e la promozione di questa varietà di agrumi tutelata a livello regionale e nazionale. La nomina si inserisce nel rinnovo delle cariche associative per il prossimo triennio.

Tarantini Time Quotidiano Daniela Barreca resta alla guida del Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto per i prossimi tre anni. La conferma è arrivata all’unanimità nel corso dell’assemblea dei soci svoltasi a Palagiano. Nel nuovo Consiglio di amministrazione entra Andrea Benelli, nominato vicepresidente insieme a Carlo Montanaro, confermato nel ruolo. Restano nel direttivo anche Francesco De Filippis, Rosa Salamina ed Erasmo Maria Casamassima. Durante l’assemblea, la presidente ha tracciato un bilancio della stagione agrumicola 20252026, evidenziando un andamento produttivo non elevato nei numeri ma caratterizzato da standard qualitativi molto alti.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Clementine del Golfo di Taranto IGP, Barreca confermata presidente Notizie correlate Le Clementine del Golfo di Taranto in mostra a BerlinoTarantini Time QuotidianoAnche quest’anno il Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto parteciperà a “Fruit Logistica”, la più... Nilla Tari confermata presidente Confesercenti del coordinamento ValdisieveFirenze, 4 febbraio 2026 – Nilla Tari è stata confermata presidente Confesercenti del coordinamento Valdisieve, mentre Sonia Trespoli è stata... Altri aggiornamenti Si parla di: Clementine del Golfo di Taranto Igp, Barreca confermata presidente: Qualità eccellente e filiera in crescita. Le foto. Clementine del Golfo di Taranto IGP, Barreca confermata alla guida del ConsorzioQualità eccellente nonostante le criticità produttive. Crescono certificazione, soci e attività di promozione Daniela Barreca guiderà il Consorzio di Tutela delle Clementine del Golfo di Taranto IGP a ... studio100.it Clementine del Golfo di Taranto IGP a Roma per la Cucina Italiana UnescoDuemila Clementine del Golfo di Taranto IGP sono state protagoniste a Roma della celebrazione nazionale per la proclamazione della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco. I ... ansa.it