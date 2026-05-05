Quinto giorno nessun notizia del kitesurfer Pelustrazioni dalla Calabria al golfo di Taranto

Sono passati cinque giorni da quando un kitesurfer di 39 anni è scomparso nel tratto di mare tra Porto Cesareo e il golfo di Taranto. Le squadre di soccorso hanno condotto ricerche continuative in tutta l’area ionica, senza riuscire ancora a trovare tracce dell’uomo. La polizia e i mezzi navali hanno intensificato le operazioni, ma finora non ci sono aggiornamenti sulla sua sorte.

PORTO CESAREO – Siamo ormai al quinto giorno di ricerche senza sosta in mare, in tutta l’area ionica, ma ancora nessuna notizia di Mimmo Piepoli, il kitesurfista di 39 anni originario di Erchie disperso dal primo maggio dopo l'uscita a largo del litorale di Porto Cesareo per praticare il suo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Kitesurfer disperso, ricerche senza sosta: mezzi anche al largo della CalabriaProseguono senza sosta le ricerche del kitesurfer brindisino Mimmo Piepoli , 39 anni, originario di Erchie, disperso da venerdì pomeriggio al largo... Il kitesurfer pisano Andrea Principi si lancia dalla ruota panoramica più alta al mondoA Dubai, il fuoriclasse di Calambrone vola da 250 m d'altezza, per 58 secondi, in kitesurf e si posa sul mare: nessuno l'aveva mai tentato prima...