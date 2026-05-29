Un video mostrato prima evidenziava la trasformazione di Salerno nel tempo, illustrando come la città sia cambiata da passato a presente. Durante un intervento, il presidente della regione ha affermato che le elezioni hanno rappresentato una verifica della relazione tra i cittadini e i loro rappresentanti. La dichiarazione si riferisce alla connessione emotiva tra gli elettori e i loro rappresentanti politici, valutata attraverso il risultato elettorale.

Tempo di lettura: 3 minuti Prima è stato mandato in onda su un video su com’era e come è diventata Salerno. Poi un altro video su come Salerno è e su come diventerà in alcuni dei suoi punti strategici. E’ iniziata così la diretta sui social, da sindaco, di Vincenzo De Luca: con immagini utilizzate nella campagna elettorale ma anche con i ringraziamenti agli elettori, a “chi ha voluto testimoniare ancora una volta sostegno, solidarietà, affetto nei miei confronti”. Promette impegno, riserva stoccate e cita Gramsci per dire che “in questa campagna si è misurata la connessione sentimentale con i cittadini e gli elettori”, “la totale netta separazione tra la militanza e la politica fru fru”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, De Luca: “Si è misurata la connessione sentimentale con gli elettori”

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