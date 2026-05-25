Nelle elezioni comunali di quest'anno, la destra ha ottenuto vittorie a Reggio Calabria e Venezia, mentre il candidato di centro-sinistra ha prevalso a Salerno. Complessivamente, 743 Comuni italiani sono stati interessati dal voto, che si è svolto tra domenica 24 e lunedì 25 maggio. La partecipazione ha coinvolto circa 6,2 milioni di elettori, tra cui 17 capoluoghi di provincia e uno di regione con più di 15mila abitanti.

Elezioni amministrative 2026, i cittadini di 743 Comuni italiani sono stati chiamati alle urne. Il voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio coinvolge 118 città con più di 15mila abitanti e un totale di 6,2 milioni di elettori, compresi quelli dei 17 capoluoghi di provincia e uno di regione. I risultati delle elezioni comunali iniziano ad arrivare, prima con gli exit poll e poi con lo scrutinio in tempo reale delle schede. Le sfide più importanti sono sicuramente quelle di Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Messina. Ma sono diversi i capoluoghi di provincia che offrono spunti interessanti, con diverse città in cui si sono spaccati sia il centrodestra che il centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni comunali, tutti i risultati in diretta: la destra vince a Reggio Calabria e Venezia, De Luca si afferma a Salerno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni Amministrative:Il centro destra prende Reggio Calabria e Venezia. De Luca trionfa a Salerno

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, i risultati in diretta: nelle proiezioni destra avanti a Venezia e Reggio Calabria, De Luca a SalernoNelle proiezioni delle elezioni comunali, la destra si trova avanti in città come Venezia e Reggio Calabria, mentre a Salerno il candidato del...

Elezioni comunali, i risultati in diretta: per gli exit poll destra avanti a Venezia e Reggio Calabria, De Luca a SalernoNelle urne sono stati circa 6,2 milioni di cittadini italiani chiamati a votare in 743 Comuni, tra cui 118 con più di 15mila abitanti e 17 capoluoghi...

Temi più discussi: Notizie - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - dati Affluenza e scrutini; Speciale Elezioni Comunali 2026, segui lo spoglio in diretta · ilreggino.it; Elezioni comunali 2026, affluenza: a Reggio Calabria alle 12 ha votato il 13,11%; Elezioni comunali a Reggio Calabria, chi sono i candidati sindaco.

Elezioni Comunali, exit poll Rai: a Venezia destra in vantaggio, a Salerno De Luca stacca tutti. A Reggio Calabria Cannizzaro (Fi) verso la vittoria. Legnini (ex Csm) tenta il colpo al 1° turno a Chieti. La diretta x.com

[Megathread] Elezioni amministrative 2026 - Primo turno reddit

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Reggio Calabria trionfa Cannizzaro, a Salerno vittoria di De Luca. Meloni: Vincere a Venezia sarebbe miracoloLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll e le prime proiezioni (dati reali) danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a V ... fanpage.it

Elezioni comunali a Salerno, Reggio Calabria e Messina: la terza proiezione. De Luca al 58%, Cannizzaro al 69,1%, Basile al 55,7%Urne aperte dalle 7 alle 15 per la seconda giornata di elezioni amministrative in oltre 661 comuni italiani. Alle 15 avrà inizio lo spoglio. L'affluenza ieri alle 23 era del 46,3 ... ilmessaggero.it