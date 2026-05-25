Elezioni comunali tutti i risultati in diretta | la destra vince a Reggio Calabria e Venezia De Luca si afferma a Salerno

Da lanotiziagiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle elezioni comunali di quest'anno, la destra ha ottenuto vittorie a Reggio Calabria e Venezia, mentre il candidato di centro-sinistra ha prevalso a Salerno. Complessivamente, 743 Comuni italiani sono stati interessati dal voto, che si è svolto tra domenica 24 e lunedì 25 maggio. La partecipazione ha coinvolto circa 6,2 milioni di elettori, tra cui 17 capoluoghi di provincia e uno di regione con più di 15mila abitanti.

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Elezioni amministrative 2026, i cittadini di 743 Comuni italiani sono stati chiamati alle urne. Il voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio coinvolge 118 città con più di 15mila abitanti e un totale di 6,2 milioni di elettori, compresi quelli dei 17 capoluoghi di provincia e uno di regione. I risultati delle elezioni comunali iniziano ad arrivare, prima con gli exit poll e poi con lo scrutinio in tempo reale delle schede. Le sfide più importanti sono sicuramente quelle di Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Messina. Ma sono diversi i capoluoghi di provincia che offrono spunti interessanti, con diverse città in cui si sono spaccati sia il centrodestra che il centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Elezioni Amministrative:Il centro destra prende Reggio Calabria e Venezia. De Luca trionfa a Salerno

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