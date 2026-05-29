Salerno il Commissario Prefettizio lascia il Comune | Fatto il mio dovere ad altri la valutazione sul mio operato

Il Commissario Prefettizio di Salerno sta per lasciare il suo incarico, dopo aver svolto il suo ruolo fino alle elezioni comunali previste tra il 1 e il 2 giugno. La responsabilità di gestire il Comune passa a Vincenzo De Luca, che tornerà a ricoprire la carica di sindaco. Il Commissario ha dichiarato di aver fatto il suo dovere e ha lasciato a altri la valutazione del suo operato.

Il Commissario Straordinario Vincenzo Panico si accinge a lasciare la guida del Comune di Salerno dopo l'elezioni comunali che riporteranno nei prossimi giorni (il 1 o 2 giugno) Vincenzo De Luca a sedere sulla poltrona più ambita di Palazzo di Città. Oggi, con un messaggio ufficiale, Panico ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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