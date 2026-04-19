Natalie Jackson ha condiviso di essere in attesa del suo 14esimo figlio all'età di 46 anni. La donna ha spiegato che suo marito aveva subito una vasectomia, ma comunque è rimasta incinta. La sua storia è stata raccontata in un'intervista a The Mirror. Jackson ha affermato di non appartenere ai casi di madri pentite o di denatalità, e si appresta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Una cosa è certa Natalie Jackson non rientra nei casi di “denatalità” o di madri pentite. Come ha raccontato a The Mirror, la donna sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, il 14esimo capitolo per l’esattezza. E sì perché Jackson aspetta il 14 simo figlio a 46 anni. La scoperta con un test di gravidanza: “Mi sono seduta sul bordo della vasca da bagno, in attesa del risultato. Ho fatto un respiro profondo, l’ho girato e ho visto la scritta ‘incinta’. Mi sono seduta per terra e ho pianto. Mio marito Oliver era felicissimo, come sempre, e mi ha dato un grande abbraccio”. Così anche i bambini di casa non vedono l’ora che arrivi il 14esimo “inquilino” a giugno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Aspetto che nasca il mio 14esimo figlio a 46 anni. Mio marito aveva fatto la vasectomia, ma sono rimasta incinta lo stesso”: la storia di Natalie Jackson

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