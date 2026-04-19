Aspetto che nasca il mio 14esimo figlio a 46 anni Mio marito aveva fatto la vasectomia ma sono rimasta incinta lo stesso | la storia di Natalie Jackson

Da ilfattoquotidiano.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Natalie Jackson ha condiviso di essere in attesa del suo 14esimo figlio all'età di 46 anni. La donna ha spiegato che suo marito aveva subito una vasectomia, ma comunque è rimasta incinta. La sua storia è stata raccontata in un'intervista a The Mirror. Jackson ha affermato di non appartenere ai casi di madri pentite o di denatalità, e si appresta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Una cosa è certa Natalie Jackson non rientra nei casi di “denatalità” o di madri pentite. Come ha raccontato a The Mirror, la donna sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, il 14esimo capitolo per l’esattezza. E sì perché Jackson aspetta il 14 simo figlio a 46 anni. La scoperta con un test di gravidanza: “Mi sono seduta sul bordo della vasca da bagno, in attesa del risultato. Ho fatto un respiro profondo, l’ho girato e ho visto la scritta ‘incinta’. Mi sono seduta per terra e ho pianto. Mio marito Oliver era felicissimo, come sempre, e mi ha dato un grande abbraccio”. Così anche i bambini di casa non vedono l’ora che arrivi il 14esimo “inquilino” a giugno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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