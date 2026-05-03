La dottoressa Serino rompe il silenzio dopo il parto ad alta quota | Ho fatto solo il mio dovere
La dottoressa Antonietta Serino, medico casertana, ha parlato per la prima volta dopo aver assistito una donna durante il parto a bordo di un volo tra Dakar e Roma. La professionista ha dichiarato di aver semplicemente svolto il suo ruolo, senza aggiungere dettagli o motivazioni ulteriori. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato interesse per l’episodio avvenuto in alta quota.
La dottoressa casertana Antonietta Serino, che nei giorni scorsi ha assistito una donna aiutandola a partorire sul volo Dakar-Roma di Ita Airways, rompe il silenzio.E lo fa lontana dai riflettori, con un post sui social. “Desidero ringraziare di cuore i tanti apprezzamenti che mi sono pervenuti.🔗 Leggi su Casertanews.it
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