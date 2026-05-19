A Salerno si assiste a una ripresa delle attività di alcuni esponenti della sinistra socialista, che tornano a riunirsi dopo anni di assenza. Questa ricomposizione avviene in un contesto politico segnato dalla presenza di un leader regionale molto noto, che ha consolidato il suo potere nel tempo. Le forze politiche si preparano a nuove sfide, mentre alcuni esponenti storici cercano di rientrare nel panorama locale. La vicenda si svolge nel silenzio, lontano dai riflettori, e coinvolge diverse fazioni.

Tempo di lettura: 8 minuti di Massimiliano Amato – È rimasta sotto traccia, quasi sepolta, per più di un quarto di secolo. Ma tutti i nodi, prima o poi, vengono al pettine. Nella vita come in politica. Specie se sono nodi grossi. La notizia è: le amministrative anticipate alle quali Vincenzo De Luca ha trascinato Salerno hanno clamorosamente riportato a galla la questione socialista. Non è una questione da poco, perché è una storia, quella che stiamo per raccontarvi, che ha diversi e complicati risvolti: sentimentali e emotivi, di mancata memoria condivisa, politici, qualcuno anche culturale in senso lato. La “bomba” l’ha innescata un consigliere comunale uscente di lungo corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Salerno si ricompone la diaspora socialista. Ma contro De Luca

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