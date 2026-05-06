Dalle vittorie mondiali all' abbraccio della sua Terra dei Motori | il Trofeo Bandini premia Andrea Kimi Antonelli

Il giovane pilota, noto per i suoi successi a livello mondiale, si prepara a ricevere il prestigioso Trofeo Bandini. La cerimonia si svolgerà tra i paesaggi dei calanchi di Brisighella, dove il suono dei motori Mercedes si fermerà per un momento di riconoscimento. Antonelli, considerato una promessa nel mondo delle corse, è stato scelto per questa onorificenza.

Il rombo dei motori Mercedes sta per incontrare il silenzio suggestivo dei calanchi di Brisighella. Andrea Kimi Antonelli, l'astro nascente che sta riscrivendo le gerarchie della Formula 1, si appresta a ricevere il Trofeo Bandini. Non è un premio come gli altri: è il passaggio di testimone tra.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Kimi Antonelli fa la storia della F1, poi subito il tenero abbraccio col papà e con HamiltonKimi Antonelli è diventato il più giovane pole-man nella storia della Formula 1, a 19 anni e 6 mesi.

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