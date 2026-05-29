Salario giusto in busta paga compare un nuovo codice | cosa cambia da maggio
Il “salario giusto” entra in busta paga. Con il decreto legge del 30 aprile 2026, entrato in vigore il 1° maggio, si inserisce nel panorama del lavoro italiano un nuovo intervento sulla contrattazione collettiva. Il cuore del decreto è proprio il “salario giusto”, che si differenzia dal salario minimo per l’assenza di una soglia minima legale. Resta centrale invece la contrattazione collettiva, perché il salario giusto è strettamente collegato con il trattamento economico previsto dai contratti nazionali forti e più rappresentativi. Così a partire da maggio nella busta paga ci sarà una nuova voce, ovvero il codice del Ccnl di riferimento. Un’aggiunta che agevolerà i controlli sull’applicazione del “salario giusto” nelle aziende. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il salario giusto entra nel Decreto 1° maggio: cos'è e cosa cambia
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