? Punti chiave Come è cambiato il suono di Sal Da Vinci in questi anni?. Perché il brano Rossetto e caffè ha conquistato il Canada?. Quale messaggio etico nasconde il nuovo album dell'artista?. Dove si esibirà Sal Da Vinci durante il tour del 2026?.? In Breve Presentazione dell'album avvenuta a Milano il 28 maggio 2026.. Successo internazionale del brano Rossetto e caffè a Toronto e Montreal.. Tour estivo 2026 previsto in diverse città della penisola italiana.. Progetto discografico frutto di una rielaborazione creativa durata due anni.. A Milano, il 28 maggio 2026, Sal Da Vinci ha presentato il nuovo album intitolato Per sempre sì durante una festa a sorpresa organizzata per celebrare i successi recenti dell’artista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci: il nuovo album Per sempre sì segna la sua rinascita

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Sal Da Vinci - Per sempre sì (Sanremo 2026)

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