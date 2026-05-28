Sal Da Vinci fuori il nuovo album Per sempre sì | contiene la nuova hit estiva Poesia
Sal Da Vinci ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Per sempre sì”, disponibile da venerdì 29 maggio su piattaforme digitali e in formato fisico. Tra le tracce del disco c’è anche la nuova hit estiva intitolata “Poesia”. L’artista ha condiviso l’uscita attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli su collaborazioni o contenuti aggiuntivi.
Nuovo album per Sal Da Vinci. Si intitola "Per sempre sì" e sarà disponibile da venerdì 29 maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Dallo stesso giorno arriverà in radio anche "Poesia", il nuovo singolo estivo dell'artista napoletano.Il disco, pubblicato da Atlantic Records. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Fuori a mezzanotte Per sempre sì, il nuovo album di . Siamo stati al release party!
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A Mara Maionchi la recensione democristiana non le riesce bene e dopo un primo apprezzamento, tira fuori in modo caustico quello che pensa della canzone di Sal Da Vinci, record di streaming, vincitrice a Sanremo e rappresentante dell’Italia all’Eurovision x.com
Per Sempre Sì continua a crescere anche fuori dall’Italia dopo l’Eurovision 2026. Il brano di Sal Da Vinci è arrivato fino al secondo posto della Top 50 Spotify in Lituania. https://fanpa.ge/LufBz facebook
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