Sal Da Vinci fuori il nuovo album Per sempre sì | contiene la nuova hit estiva Poesia

Notizia in breve

Sal Da Vinci ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Per sempre sì”, disponibile da venerdì 29 maggio su piattaforme digitali e in formato fisico. Tra le tracce del disco c’è anche la nuova hit estiva intitolata “Poesia”. L’artista ha condiviso l’uscita attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli su collaborazioni o contenuti aggiuntivi.