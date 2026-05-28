Sal Da Vinci fuori il nuovo album Per sempre sì | contiene la nuova hit estiva Poesia

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sal Da Vinci ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Per sempre sì”, disponibile da venerdì 29 maggio su piattaforme digitali e in formato fisico. Tra le tracce del disco c’è anche la nuova hit estiva intitolata “Poesia”. L’artista ha condiviso l’uscita attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli su collaborazioni o contenuti aggiuntivi.

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Nuovo album per Sal Da Vinci. Si intitola "Per sempre sì" e sarà disponibile da venerdì 29 maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Dallo stesso giorno arriverà in radio anche "Poesia", il nuovo singolo estivo dell'artista napoletano.Il disco, pubblicato da Atlantic Records. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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