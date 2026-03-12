Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Ecco cosa fare a Monza e nei suoi dintorni questo weekend: cinque eventi tra sport, sagre e mostre che si svolgono nelle prossime giornate. Molti di questi appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti, offrendo opportunità di svago e cultura senza spendere. Le iniziative si svolgono in diverse location della zona, coinvolgendo la comunità locale e visitatori.

Sport, sagre, mostre. Sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda e che sono in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Attesissimo, in Autodromo, è il Track day, un'occasione imperdibile per guidare la propria auto sulla pista monzese e provare l’adrenalina di uno dei tracciati più veloci del mondo. Ma in Villa Reale ci si può sentire anche un po' pirati dei mari visitando la mostra, già diventata un cult, sul mitico Sandokan. Per chi ama mangiare e ballare in compagnia ci sono invece ben due appuntamenti gustosissimi e divertenti a Vimercate e a Cinisello Balsamo. Ma il weekend è anche il momento ideale per una gita fuori porta a Como alla scoperta dei mercatini. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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