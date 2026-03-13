Cosa fare a Como e dintorni quando piove nel weekend

In un fine settimana di marzo caratterizzato dalla pioggia, a Como e nei suoi dintorni si consiglia di visitare musei e mostre sia in città che nelle zone limitrofe. Le condizioni meteorologiche invitano a trovare alternative all’aria aperta, offrendo l’opportunità di scoprire luoghi culturali e artistici. È un momento adatto per esplorare i luoghi al coperto e immergersi nella storia e nelle esposizioni locali.

Si prospetta un fine settimana di marzo segnato dalla pioggia. Un weekend che potrebbe dunque diventare una bella occasione per visitare una mostra o un museo in città o fuoriporta. Per leggere un libro o andare al cinema. Così abbiamo scelte alcune proposte per questo fine settimana decisamente uggioso. Una guida turistica e un'attrice di "insuccesso" accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Cosa fare a Como e dintorni quando piove (o nevica) nel weekendSi prospetta un ultimo fine settimana di gennaio segnato dalla pioggia ma è possibile anche qualche nevicata. Hogwarts Legacy Dragon Tried To Kill Me! [EP.1] Contenuti e approfondimenti su Cosa fare Temi più discussi: Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026; Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni; 7 idee mozzafiato per un magico weekend fuoriporta non lontano da Milano; I 10 paesini del Lago di Como che sembrano usciti da un dipinto (e due ti sorprenderanno davvero). Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorniSecondo weekend di marzo con il meteo che promette ancora buone giornate senza pioggia. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana in città. Una guida con tutti gli eventi culturali p ... quicomo.it Como, Marco Paolini protagonista al Teatro SocialeComo, 13 marzo 2018 - Per una sera Marco Paolini sarà mattatore al Teatro Sociale di Como con Le avventure di numero primo. L'appuntamento è venerdì 16 marzo alle ore 20.30, il lungo monologo è ... ilgiorno.it Concerti, spettacoli teatrali, incontri culturali, mostre e iniziative all’aperto: il fine settimana di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo offre LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/cosa-fare-a-varese-e-nel-varesotto-il-weekend-del-13-14-15-marzo/ - facebook.com facebook Arrivi ad un punto in cui é chiaro cosa fare lontano dalle ombre dei tentennamenti e sai che #quelloCheStaiPer lasciare andare costa fatica, tanta fatica.. Tuttavia la leggerezza che ne scaturirà, che ti vibrerà dentro, ti ricompenserà di tutto! ..e tornerà la primave x.com