Il 30 e 31 maggio 2026 si svolge la 41esima edizione della Sagra della Badessa a Ozzano dell’Emilia. La manifestazione rievoca il Medioevo con eventi e spettacoli storici, attirando pubblico locale e visitatori. La sagra rappresenta una delle rievocazioni più durature e sentite della zona, con un programma che include spettacoli, esposizioni e momenti di animazione legati al periodo medievale. La manifestazione si svolge nel centro storico del paese.

Ozzano dell’Emilia fa un tuffo nel Medioevo il 30 e 31 maggio 2026 con la 41esima edizione della Sagra della Badessa, una delle rievocazioni storiche più longeve e identitarie del territorio. Nata nel 1985 e ispirata a un episodio legato al convento camaldolese di Settefonti, la Sagra è oggi un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Ozzano: il 30 e 31 maggio prende il via la 41esima edizione della Sagra della Badessa x.com

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