Sagra del raviolo nel weekend | la festa del biscotto ripieno fa 101

A Casalfiumanese nel fine settimana del 21 e 22 marzo si terrà la 101ª edizione della Sagra del Raviolo, una tradizionale festa dedicata ai biscotti ripieni che richiama numerosi visitatori da tutta la zona. L’evento, giunto alla sua edizione più longeva, prevede diverse iniziative e degustazioni lungo le strade del paese. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge diversi commercianti locali.

Casalfiumanese, 17 marzo 2026 - A Casalfiumanese è partito il conto alla rovescia per l’edizione numero 101 della Sagra del Raviolo in programma nel fine settimana del 21 e 22 marzo. Una lunga storia di tradizioni, con l’usanza di offrire ravioli dolci ai forestieri che risale addirittura al 1876 in occasione della Fiera del Bestiame di San Giuseppe poi trasformata in vera e propria sagra nel 1925 su disposizione dell’allora podestà conte Federico Alessandretti, che da qualche anno a questa parte strizza l’occhio ai giovani. Programma ricchissimo grazie all’impegno della Pro Loco di Casalfiumanese, del municipio e alla dedizione di una comunità intera pronta a festeggiare la ricorrenza con la produzione di ben 16 quintali di biscotti dolci ripieni di mostarda da lanciare alla folla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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