SAFE prima tranche da 6,6 miliardi alla Polonia Italia ancora ferma
La Commissione europea ha assegnato alla Polonia la prima tranche di 6,6 miliardi di euro nell’ambito del programma SAFE, pari al 15% dei 43,7 miliardi richiesti. La somma rappresenta la prima di diverse tranche previste, mentre l’Italia non ha ancora ricevuto fondi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla Commissione.
Roma, 29 maggio 2026 – Secondo quanto annunciato dalla Commissione europea, la Polonia ha ricevuto voggi la prima tranche da 6,6 miliardi di euro nell’ambito di SAFE (Security Action for Europ), pari a circa il 15% del totale richiesto, che ammonta a 43,7 miliardi. Varsavia è il principale beneficiario dei finanziamenti SAFE. Secondo Bruxelles, il prefinanziamento aiuterà la Polonia ad accelerare gli investimenti prioritari nel settore della difesa, a rafforzare la resilienza e a modernizzare le proprie capacità militari in linea con gli obiettivi europei condivisi. “L’Europa deve essere preparata a ogni scenario e pronta ad agire in qualsiasi circostanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Andrzej Halicki: 44 mld euro dla Polski z programu SAFE
Notizie e thread social correlati
Zelensky, prima tranche del prestito di 90 miliardi destinata a produrre armiIl presidente ucraino ha annunciato che la prima parte di un prestito di 90 miliardi di euro concessa dall’Unione Europea sarà utilizzata per...
Difesa Europea: l’Italia punta ai 150 miliardi del fondo SafeL’Italia si prepara a assumere un ruolo centrale nel rafforzamento della difesa europea, puntando a ottenere circa 150 miliardi dal fondo Safe.