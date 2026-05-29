La Commissione europea ha assegnato alla Polonia la prima tranche di 6,6 miliardi di euro nell’ambito del programma SAFE, pari al 15% dei 43,7 miliardi richiesti. La somma rappresenta la prima di diverse tranche previste, mentre l’Italia non ha ancora ricevuto fondi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla Commissione.

Roma, 29 maggio 2026 – Secondo quanto annunciato dalla Commissione europea, la Polonia ha ricevuto voggi la prima tranche da 6,6 miliardi di euro nell’ambito di SAFE (Security Action for Europ), pari a circa il 15% del totale richiesto, che ammonta a 43,7 miliardi. Varsavia è il principale beneficiario dei finanziamenti SAFE. Secondo Bruxelles, il prefinanziamento aiuterà la Polonia ad accelerare gli investimenti prioritari nel settore della difesa, a rafforzare la resilienza e a modernizzare le proprie capacità militari in linea con gli obiettivi europei condivisi. “L’Europa deve essere preparata a ogni scenario e pronta ad agire in qualsiasi circostanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - SAFE, prima tranche da 6,6 miliardi alla Polonia. Italia ancora ferma

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Andrzej Halicki: 44 mld euro dla Polski z programu SAFE

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