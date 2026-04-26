Zelensky prima tranche del prestito di 90 miliardi destinata a produrre armi

Il presidente ucraino ha annunciato che la prima parte di un prestito di 90 miliardi di euro concessa dall’Unione Europea sarà utilizzata per finanziare la produzione di armi e rafforzare la sicurezza energetica del paese. La decisione fa parte di un pacchetto di aiuti mirati a sostenere il settore militare e le infrastrutture energetiche in risposta alle recenti tensioni regionali. La tranche sarà destinata a interventi specifici nel settore della difesa e dell’energia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la prima tranche del prestito di 90 miliardi di euro concesso dall'Ue sarà destinata alla produzione di armi e alla protezione energetica. Lo riporta Rbc-Ucraina. "Destineremo la prima tranche del pacchetto di aiuti europei approvato, pari a 90 miliardi di euro, alla produzione nazionale per la difesa dell'Ucraina. Si tratta di droni e dell'intero settore della tecnologia militare", si legge nel messaggio. Zelensky ha poi indicato l'energia come secondo settore prioritario.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zelensky, prima tranche del prestito di 90 miliardi destinata a produrre armi Notizie correlate Zelensky: «Oleodotto Druzhba riparato». Ma il prestito da 90 miliardi di euro?L’oleodotto Druzhba, definito anche l’oleodotto dell’Amicizia, è stato protagonista e antagonista delle ultime settimane. Ucraina, Zelensky sente von der Leyen. Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen avrà questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente ucraino... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trilaterale a Cipro. Costa, von der Leyen e Zelensky: Prima tranche prestito da 90 miliardi a Kiev; Zelensky, prima tranche del prestito di 90 miliardi destinata a produrre armi; Consiglio Ue approva prestito da 90 miliardi all'Ucraina, Zelensky: Prima tranche entro fine maggio; Mercoledì gli ambasciatori dei 27 in Ue votano sul prestito a Kiev. Ucraina Zelensky, prima tranche prestito 90 mld destinata a produrre armiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la prima tranche del prestito di 90 miliardi di euro concesso dall'Ue sarà destinata alla produzione di armi e alla protezione energetica. Lo ... bluewin.ch Ucraina, ok finale a prestito Ue. Zelensky: Grande giorno, rafforzeremo esercitoLe forze russe di difesa aerea hanno respinto un attacco ucraino contro Sebastopoli, in Crimea. In totale sono stati abbattuti 15 droni. Lo ha comunicato - come riporta la Tass - il governatore Mikhai ... tg24.sky.it Guerra Ucraina, Zelensky accusa Russia di 'terrorismo nucleare'. - facebook.com facebook Guerra Ucraina, Zelensky accusa Russia di 'terrorismo nucleare'. x.com