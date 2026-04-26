Zelensky prima tranche del prestito di 90 miliardi destinata a produrre armi

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino ha annunciato che la prima parte di un prestito di 90 miliardi di euro concessa dall’Unione Europea sarà utilizzata per finanziare la produzione di armi e rafforzare la sicurezza energetica del paese. La decisione fa parte di un pacchetto di aiuti mirati a sostenere il settore militare e le infrastrutture energetiche in risposta alle recenti tensioni regionali. La tranche sarà destinata a interventi specifici nel settore della difesa e dell’energia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la prima tranche del prestito di 90 miliardi di euro concesso dall'Ue sarà destinata alla produzione di armi e alla protezione energetica. Lo riporta Rbc-Ucraina. "Destineremo la prima tranche del pacchetto di aiuti europei approvato, pari a 90 miliardi di euro, alla produzione nazionale per la difesa dell'Ucraina. Si tratta di droni e dell'intero settore della tecnologia militare", si legge nel messaggio. Zelensky ha poi indicato l'energia come secondo settore prioritario.🔗 Leggi su Lanazione.it

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