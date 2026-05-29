Sabato e domenica il Rally Costa del Gargano | chiusura strade a Monte Sant’Angelo
Sabato 30 e domenica 31 maggio le strade di Monte Sant’Angelo saranno chiuse al traffico per il 5° Rally Costa del Gargano. La chiusura è prevista durante le due giornate di gara, per consentire lo svolgimento della competizione automobilistica. La manifestazione coinvolge varie strade del centro storico e delle zone limitrofe, interessando anche alcune vie principali della città. La chiusura temporanea al traffico si svolgerà in orari specifici e sarà comunicata dagli organizzatori.
SABATO 30 E DOMENICA 31 MAGGIO 5° RALLY COSTA DEL GARGANO, CHIUSURA STRADE A MONTE SANT’ANGELO In occasione dello svolgimento della manifestazione “5° Rally Costa del Gargano”, nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, con ordinanza prefettizia del 28 maggio, è stata disposta la chiusura nel territorio di Monte Sant’Angelo delle seguenti. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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