Sabato e domenica il Rally Costa del Gargano | chiusura strade a Monte Sant’Angelo

Notizia in breve

Sabato 30 e domenica 31 maggio le strade di Monte Sant’Angelo saranno chiuse al traffico per il 5° Rally Costa del Gargano. La chiusura è prevista durante le due giornate di gara, per consentire lo svolgimento della competizione automobilistica. La manifestazione coinvolge varie strade del centro storico e delle zone limitrofe, interessando anche alcune vie principali della città. La chiusura temporanea al traffico si svolgerà in orari specifici e sarà comunicata dagli organizzatori.