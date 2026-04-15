Il Rally della Pace a Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo si appresta ad ospitare il 50° Rally della Pace, in programma sabato 25 aprile. L’evento, che si tiene ogni anno, coinvolge partecipanti e visitatori provenienti da diverse zone e si svolge nel territorio della cittadina. La manifestazione, che unisce aspetti religiosi e sportivi, rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale. Quest’anno il rally si intitola “Verso l’alto… e oltre”.

“VERSO L’ALTO. E OLTRE”, SABATO 25 APRILE IL 50^ RALLY DELLA PACE A MONTE SANT’ANGELO Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il 50° Rally della Pace, un appuntamento che unisce fede e comunità. Sabato 25 aprile 2026 la nostra città sarà il punto di incontro di giovani, famiglie e associazioni per una giornata di condivisione,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Rally della Pace a Monte Sant’Angelo Convegno a Monte Sant’Angelo sul ruolo della donnaUna giornata dedicata al confronto e all’approfondimento per valorizzare il ruolo della donna nella società contemporanea e offrire ai giovani uno... I riti e le tradizioni della Settimana Santa a Monte Sant’AngeloMONTE SANT’ANGELO – I RITI E LE TRADIZIONI DELLA SETTIMANA SANTA NELLA CITTÀ DELL’ARCANGELO MICHELE Suggestivi ed emozionanti sono i riti della...