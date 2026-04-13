Terremoto sul Gargano con epicentro a Monte Sant' Angelo

Nella notte tra domenica e lunedì, alle 00.26, si è verificata una scossa di terremoto con epicentro a Monte Sant'Angelo, nel Gargano. In totale, nel Foggiano, sono state registrate 19 scosse con magnitudo uguale o superiore a 2, nel corso dei primi 113 giorni dell’anno. Le autorità hanno monitorato la situazione senza segnalare danni significativi o feriti.

Con la scossa delle 00.26 di lunedì 13 aprile sale a 19 il numero delle scosse avvertite nel Foggiano nell'arco dei primi 113 giorni dell'anno, di intensità uguale o superiore a 2.Quelli con epicentro a Lucera, ad Apricena del 21 gennaio scorso e il sisma del 9 marzo scorso ad est di Vico del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Terremoto sul Gargano con epicentro tra Cagnano e Carpino Leggi anche: Scossa di terremoto sul Gargano: l'epicentro a San Marco in Lamis