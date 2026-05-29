Matteo Arnaldi ha dichiarato di sentirsi in miglioramento, anche se non al massimo. Ha aggiunto che affrontare Collignon sarà difficile. La sua stagione di maggio sta portando risultati positivi, dopo un recente successo. Arnaldi ha commentato il suo stato di forma e le sfide future, senza entrare in dettagli specifici sugli incontri imminenti.

Il mese di maggio continua a regalare grandi soddisfazioni a Matteo Arnaldi che, dopo il trionfo nel Challenger di Cagliari e le belle vittorie al Foro Italico contro Jaume Munar e soprattutto Alex De Minaur, centra il pass per il terzo turno al Roland Garros 2026 battendo prima l’olandese Tallon Griekspoor e poi ieri sera un ex finalista dello Slam parigino come il greco Stefanos Tsitsipas per 7-6 5-7 6-3 6-2. “ Sono contento, è stata una partita molto dura, secondo me anche più della prima, ma io l’ho giocata meglio. Lui ad un certo punto ha alzato molto il livello: il primo set è stato di buon livello, ma da quando sono andato sopra di un break nel secondo è riuscito ad alzare ulteriormente il suo livello, a muovermi di più e a fare molti più vincenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi: “Mi sento sempre meglio, anche se ancora non al 100%. Con Collignon sarà dura”

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