LIVE Cobolli-Collignon 0-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurro partirà al servizio

Durante la partita di oggi al torneo ATP di Miami, Cobolli-Collignon ha giocato un diritto incrociato vincente dal centro del campo, portandosi sul 40-15. La sfida in corso termina con il punteggio di 0-0, e l’azzurro si appresta a servire nel prossimo scambio. La partita è trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui su ogni punto e azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altro diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Cobolli. 30-15 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo del numero 14 ATP. 15-15 Diritto lungolinea vincente del nativo di Firenze. 0-15 In rete il rovescio incrociato dell’azzurro. 01:47 Ci siamo! Cobolli al servizio. 01:44 Collignon ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. 01:42 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 01:32 Andrei Raluca, rumena, sarà la giudice di sedia del match. 01:30 È appena terminato il terzo match odierno sul campo 7. Fils ottiene la vittoria con il risultato di 6-2 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L facebook

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