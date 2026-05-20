Un dirigente sportivo ha commentato la situazione della Juventus, sottolineando che il mercato attuale risulta sbagliato e che l’allenatore non si tocca. La squadra si trova in una fase difficile e caratterizzata da incertezze, specialmente dopo l’ipotesi di esclusione dalla prossima edizione della Champions League. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione e di discussione intorno alle scelte strategiche e alla gestione della rosa. La crisi in casa bianconera è al centro di numerosi commenti e analisi.

Ghedjemis ama il Frosinone ma non chiude al mercato: «Ciociaro per sempre, ma. Adesso penso solo al Mondiale» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. Dall’esordio del 2006 al record del 2022, la storia (record) di CR7 nella... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sabatini analizza la crisi Juve: «Il mercato è sbagliato, Spalletti non si tocca»

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SABATINI ANALIZZA LA VITTORIA DELLA JUVENTUS

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