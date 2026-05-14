Durante la sua partecipazione al Salone del Libro di Torino, Fabrizio Ravanelli ha parlato di alcuni aspetti legati al calcio attuale. Ha ricordato il suo passato alla Juve, confessando di aver commesso un errore grande abbandonando la squadra, considerandolo uno dei più gravi della sua vita. Ravanelli ha anche commentato le qualità di un giovane talento, affermando che la Juve dovrebbe puntare su di lui per costruire il futuro della squadra.

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© Calcionews24.com - Ravanelli: «Vlahovic? Se posso dare un consiglio, ho fatto un grande errore che è quello di abbandonare la Juve, uno degli errori più grandi della mia vita»

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