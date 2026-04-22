Giulio Pellizzari | Dispiace per Finn | tornerà più forte Guardo a domani con ottimismo

Al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari si è confermato in testa alla classifica generale. L’atleta della squadra Red Bull-BORA-hansgrohe ha affrontato con successo una frazione difficile, nonostante la caduta che ha coinvolto Lorenzo Finn, costretto al ritiro. Pellizzari ha espresso dispiacere per l’incidente, ma ha anche mostrato fiducia nel ritorno di Finn, dichiarando di guardare con ottimismo alla prossima tappa.

Giulio Pellizzari ha mantenuto la maglia di leader al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026: l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che quest’oggi ha perso Lorenzo Finn, coinvolto in una caduta e costretto al ritiro, si è ben comportato in una frazione insidiosa. Le impressioni a caldo dell’azzurro subito dopo il traguardo: “ Una giornata piuttosto impegnativa, una partenza dura, purtroppo abbiamo perso un compagno, Lorenzo Finn, che si è ritirato. Speriamo che non sia niente di grave (frattura di un polso, ndr). Guardiamo a domani positivi “. Un pensiero per il compagno di squadra, ricoverato in ospedale dopo la caduta odierna: “ Speriamo che si rimetta, adesso non so bene cosa abbia, ma speriamo che si rimetta presto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari: “Dispiace per Finn: tornerà più forte. Guardo a domani con ottimismo” Notizie correlate Leggi anche: Giulio Pellizzari trionfa in Val Martello ed è leader al Tour of the Alps! Show di Lorenzo Finn LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Altri aggiornamenti Giulio Pellizzari: Dispiace per Finn: tornerà più forte. Guardo a domani con ottimismoGiulio Pellizzari ha mantenuto la maglia di leader al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026: l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che quest’oggi ha perso Lorenzo Finn, coinvolto in ... oasport.it Giulio Pellizzari vince la seconda tappa del Tour of The Alps 2026, la dedica in lacrime: Per Stefano che non c'è piùIl marchigiano, tra i favoriti per il podio al Giro d'Italia, ha dedicato il successo di tappa a Stefano Casagranda, il papà della sua ragazza che vinse una tappa al Giro del Trentino del 1998 ... today.it