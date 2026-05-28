Sinner Sabalenka dispiaciuta dopo ko | Triste per lui tornerà più forte

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 da Juan Manuel Cerundolo. Durante la partita, il tennista italiano ha accusato un colpo di calore che gli ha provocato vomito e crampi. Aryna Sabalenka ha espresso dispiacere per la sua eliminazione, commentando che tornerà più forte. La partita si è conclusa con la sconfitta di Sinner, che ha dovuto interrompere il match a causa delle sue condizioni fisiche.

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka 'piange' per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno dello Slam di Parigi da Juan Manuel Cerundolo, e soprattuto dal colpo di calore che gli ha causato vomito e un accenno di crampi. Dopo aver vinto invece la sua. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner e Sabalenka insieme tra un allenamento e l'altro

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