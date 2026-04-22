Un attore di fama internazionale si trova al centro di un nuovo progetto che mescola animazione e live action, adattando un noto romanzo in una storia ambientata in un contesto rurale. La produzione, ancora avvolta nel riserbo, prevede un ruolo insolito per l’attore protagonista, coinvolto in un racconto che si svolge tra pecore e paesaggi campestri. Nessuna data di uscita ufficiale è stata comunicata.

Hugh Jackman si prepara a interpretare un ruolo insolito in una produzione che fonde l’animazione con la realtà, trasformando un celebre romanzo in un mistero bucolico. Il nuovo film, intitolato Pecore sotto copertura, porterà nelle sale dal 7 maggio grazie alla distribuzione di Eagle Pictures, offrendo una narrazione che mescola il genere giallo con atmosfere tipiche della commedia britannica. La trama si sviluppa nel tranquillo scenario di Denbrook, un villaggio inglese dove la vita scorre scandita dalla dedizione del pastore George verso il suo gregge. L’attore Jackman ha descritto l’opera come un progetto capace di bilanciare elementi tratti da Babe e Knives Out, sottolineando come la sceneggiatura si discosti dalle aspettative iniziali per offrire qualcosa di unico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hugh Jackman e un mistero tra le pecore: il nuovo giallo di Emma Thompson

Pecore Sotto Copertura - Dal 7 maggio al cinema - Trailer Ufficiale

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