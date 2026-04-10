La serie documentaristica ambientata a Wrexham, incentrata sulle vicende di una squadra di calcio e condotta da due attori noti, ha ricevuto un nuovo impegno da parte della rete televisiva che la trasmette. Dopo il successo delle prime stagioni, è stato annunciato il rinnovo per altre tre stagioni, confermando la volontà di proseguire con la produzione di ulteriori episodi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla rete stessa.

FX ha svelato di aver dato ancora fiducia all'apprezzato progetto che segue i due attori alla guida di una squadra di calcio. Welcome to Wrexham, la docuserie targata FX disponibile in Italia su Disney+, ha ottenuto il rinnovo per ben 3 stagioni. Il progetto, che segue l'impegno di Rob McElhenney e Ryan Reynolds nella gestione di una squadra di calcio gallese, ha conquistato il pubblico e la critica fin dai primi episodi. La fiducia data alla docuserie La quinta stagione di Welcome to Wrexham debutterà su FX e Hulu il 14 maggio, con l'arrivo di due episodi. In Italia le puntate sono distribuite in streaming da Disney+. Nei prossimi episodi si seguirà la squadra mentre cerca di ottenere il passaggio alla Premiere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Welcome to Wrexham: la docuserie con Ryan Reynolds e Rob McElhenney ottiene il rinnovo per ben 3 stagioni!

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Welcome to Wrexham: la docuserie con Ryan Reynolds e Rob McElhenney ottiene il rinnovo per ben 3 stagioni!FX ha svelato di aver dato ancora fiducia all'apprezzato progetto che segue i due attori alla guida di una squadra di calcio. movieplayer.it

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