Drone della Russia colpisce condominio in Romania cosa c' è dietro la provocazione e cosa può fare la Nato

Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, riaccendendo le tensioni sulla presenza militare russa nella regione. Contestualmente, un altro drone ha colpito una nave turca nel Mar Nero. L’attacco in Romania ha riporta in primo piano l’Articolo 5 della NATO, che prevede la difesa collettiva. Non sono stati segnalati vittime o danni gravi. La NATO monitora attentamente la situazione senza ancora intervenire ufficialmente.

Un drone russo ha colpito un condominio a Galati, in Romania, provocando due feriti e la consueta preoccupazione per un allargamento della guerra in Ucraina all’Europa. Un altro drone di Mosca ha invece bersagliato un mercantile turco salpato da poco dal porto ucraino di Odessa. Non è la prima e non sarà neanche l’ultima volta, fintanto che il conflitto prosegue. Come accaduto in Polonia e nella stessa Romania nel settembre 2025, lo sconfinamento delle armi russe hanno riportato in auge la domanda topica che ciclicamente ritorna: la Nato risponderà? Scatterà il celebre Articolo 5? Drone russo in Romania, cosa sappiamo Perché la Russia... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, Paese membro della Nato

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