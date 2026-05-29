Un drone ha colpito un edificio residenziale a Gala?i, in Romania, causando due feriti lievi. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. La Nato ha reagito con proteste ufficiali, condannando l’attacco. Nella stessa zona, una nave turca è stata colpita a Odessa, secondo fonti militari. Non ci sono stati altri danni o vittime segnalate nei due eventi.

BUCAREST – La Russia ha colpito, con un drone, l’edificio residenziale della città di Gala?i, in Romania, Paese membro della Nato. L’incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Lo riferisce l’agenzia Rbc-Ucraina, citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Gala?i si trova non lontano da quella regione. “Secondo le prime notizie, un drone russo si è schiantato contro un condominio nella città di Gala?i, in Romania. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Russia colpisce con un drone edificio in Romania. Due feriti lievi. Proteste della Nato. Nave turca colpita a Odessa

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Russian drone just hit a Romanian apartment block, NATO country, with casualties.

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