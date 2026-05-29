Una professoressa è stata accoltellata a Trescore. La Regione ha assegnato la Rosa Camuna a Chiara Mocchi e all’associazione che si occupa di educare i giovani alla sicurezza stradale.

IL RICONOSCIMENTO. Assegnato alla professoressa accoltellata a Trescore e all’associazione che educa i giovani alla sicurezza sulla strada. Menzioni anche per l’Hospice di Bergamo, l’associazione Giovani idee, Gianmario Lesmo, Silvio Garattini e di Pier Luigi Pizzaballa. È stato conferito a Chiara Mocchi, la professoressa di francese della scuola media di Trescore Balneario accoltellata lo scorso marzo da un suo studente di 13 anni, il premio Rosa Camuna, massima onorificenza di Regione Lombardia. La prof in videocollegamento ha detto: «Non posso essere lì, ma vorrei esserci per condividere con voi la gioia di questo premio. Provo tanta riconoscenza per le persone che hanno avuto un pensiero costante, una preghiera per me. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Rosa Camuna della Regione a Chiara Mocchi e Ragazzi on the Road - Foto/Video

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Rosa Camuna, il video messaggio della professoressa Mocchi

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