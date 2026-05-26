Venerdì si terrà di nuovo la Festa della Lombardia, un evento dedicato all’identità e alle eccellenze della regione. Tra i premiati figura Chiara Mocchi. La giornata celebra la cultura locale e le sue tradizioni, coinvolgendo diverse iniziative e riconoscimenti. La manifestazione si svolge ogni anno per valorizzare il patrimonio e le personalità che contribuiscono alla regione. La festa si svolge in diverse location e prevede incontri pubblici e premiazioni ufficiali.

Torna venerdì la Festa della Lombardia, la giornata dedicata all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Il momento centrale della ricorrenza sarà la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione. I riconoscimenti saranno consegnati dal presidente Attilio Fontana e dal presidente del Consiglio regionale, Federico Romani. Tra i premiati Chiara Mocchi, la professoressa di francese della scuola media di Trescore Balneario (Bergamo) accoltellata a marzo da un suo studente di 13 anni, il farmacologo Silvio Garattini, il presentatore Gerry Scotti, la scrittrice Sveva Casati Modignani, il cestista Dino Meneghin e, alla memoria, il calciatore Evaristo Beccalossi e l’imprenditore Gian Marco Moratti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rosa Camuna, tra i premiati Chiara Mocchi

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