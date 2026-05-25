Premio Rosa Camuna a Chiara Mocchi la professoressa accoltellata nella scuola di Trescore

Il prossimo 29 maggio, il Premio Rosa Camuna sarà assegnato a Chiara Mocchi, una professoressa che è stata accoltellata da un suo alunno in una scuola media di Trescore a marzo. La premiazione avverrà in Lombardia e rappresenta la massima onorificenza regionale. La candidata è tra le personalità riconosciute con questa onorificenza, che viene attribuita ogni anno dalla Regione.

C’è anche Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da un suo alunno in una scuola media di Trescore lo scorso marzo, tra le personalità a cui il prossimo venerdì 29 maggio sarà assegnato il Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia. Sarà premiata dal presidente Attilio Fontana, e da quello del Consiglio regionale, Federico Romani. Non sarà l’unica rappresentante bergamasca, visto che l’elenco è piuttosto lungo: la professoressa Mocchi sarà premiata dal Consiglio Regionale, così come anche l’iniziativa Ragazzi On The Road, mentre Silvio Garattini riceverà la Rosa Camuna come premio speciale da parte del presidente Fontana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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