Rosa Camuna alla professoressa accoltellata da uno studente | Abbiamo bisogno di una società più attenta
Una professoressa è stata accoltellata da uno studente in una scuola secondaria. La docente è stata trasportata in ospedale con ferite da taglio. La polizia ha arrestato il giovane, che aveva portato un'arma bianca tra i banchi. Nessun altro coinvolto. La scuola è stata evacuata temporaneamente. La regione ha annunciato che tra i premiati con la Rosa Camuna 2026 c’è anche Chiara Mocchi.
C’è anche Chiara Mocchi tra i destinatari della Rosa Camuna 2026, la massima onorificenza conferita dalla Regione Lombardia. La docente, accoltellata lo scorso marzo da un alunno tredicenne all’interno dell’istituto scolastico di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata premiata nel corso della cerimonia svoltasi a Palazzo Lombardia in occasione della Festa della Lombardia. La sua presenza tra i premiati ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento. Collegata da remoto, la docente ha ringraziato per il riconoscimento e ha rivolto un messaggio incentrato sul valore della vicinanza ricevuta nei mesi successivi all’aggressione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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