Rosa Camuna alla professoressa accoltellata da uno studente | Abbiamo bisogno di una società più attenta

Notizia in breve

Una professoressa è stata accoltellata da uno studente in una scuola secondaria. La docente è stata trasportata in ospedale con ferite da taglio. La polizia ha arrestato il giovane, che aveva portato un'arma bianca tra i banchi. Nessun altro coinvolto. La scuola è stata evacuata temporaneamente. La regione ha annunciato che tra i premiati con la Rosa Camuna 2026 c’è anche Chiara Mocchi.