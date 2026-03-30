La toccante lettera della professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni | Questa ferita non deve diventare un muro ma un ponte verso una scuola più attenta

Una docente di francese è stata accoltellata da uno studente di 13 anni all’interno di una scuola nel nord Italia. L’insegnante ha scritto una lettera in cui invita a non considerare la ferita come un ostacolo, ma come un’opportunità per migliorare l’attenzione e la sicurezza nelle scuole. La vicenda ha suscitato attenzione e commenti sulla situazione della sicurezza negli ambienti scolastici.

Chiara Mocchi, l’insegnante di francese accoltellata nella sua scuola di Trescore Balneario da un suo alunno, uno studente di 13 anni, ha scritto una lettera, pubblicata dal Corriere della Sera, in cui si rivolge alla comunità non solo per ringraziare per l’affetto ricevuto ma anche per proporre una toccante riflessione sul mondo della scuola e sulle fragilità nascoste dei ragazzi. Un testo che andrebbe letto in tutte le classi. Di seguito, il testo integrale della missiva scritto dalla professoressa. A tutti voi, Adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La toccante lettera della professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni: “Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta” Articoli correlati La professoressa accoltellata in una lettera: «Non porto rabbia né paura nel cuore. Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta»A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone... Professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni davanti alla scuola. Ricoverata in gravi condizioniBERGAMO – Un’insegnante di 57 anni, Chiara Mocchi, sarebbe stata accoltellata stamani, 25 marzo 2026, davanti alla scuola, da uno studente tredicenne... Una raccolta di contenuti su toccante lettera Temi più discussi: La toccante lettera aperta della prof accoltellata agli studenti; Insegnante accoltellata a scuola, la toccante lettera dopo la paura: Non lasciamoci vincere dal buio; Gazzetta di Benevento; Il futuro ha impugnato un coltello: la lettera per Chiara Mocchi dal collega professore. Quando il futuro impugna un coltello: la lettera di un prof a Chiara Mocchi che è la voce dell'intera scuolaL'aggressione a Chiara Mocchi scuote l'Italia. La toccante lettera di un insegnante alla docente aggredita: un grido contro il vuoto educativo e la solitudine dei giovani e dei docenti ... skuola.net La toccante lettera di una presentatrice BBC, malata terminale, al figlio di due anniRachael Blend, presentatrice della BBC, ha scritto una lettera piena d’amore al figlio, affinché possa leggerla una volta diventato grande. La donna, malata terminale, ha dedicato un ultimo regalo al ... 105.net Ho letto innumerevoli parole sull’amore, eppure nessuna mi ha colpito quanto queste. Il grande scrittore e filosofo russo Fëdor Dostoevskij scrisse una volta una toccante lettera alla sua amata Maria: ‘Nella strada dove vivi ci sono nove donne più belle di te, se - facebook.com facebook