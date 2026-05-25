Premio Rosa Camuna alla professoressa accoltellata a Trescore Balneario | la consegna venerdì 29 maggio

Venerdì 29 maggio, in concomitanza con la Festa della Lombardia, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Rosa Camuna. Tra i destinatari del premio figura anche l’associazione Ragazzi On The Road Aps, che l’ANSA descrive come un’iniziativa di educazione alla legalità considerata un unicum sul territorio nazionale. Riceveranno il medesimo tributo Danilo Guerini Rocco, figura di rilievo dei Lions in Lombardia, e Stefano Simonetta. Un’onorificenza alla memoria sarà inoltre dedicata a Gian Marco Moratti. Sempre in base a quanto diffuso dall’ANSA, il Consiglio regionale ha valutato un totale di 220 proposte. La cerimonia prevede l’assegnazione di cinque Premi Rosa Camuna, affiancati da dieci menzioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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