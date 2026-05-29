Il presidente russo ha dichiarato che il suo Paese è disposto a condurre un’indagine obiettiva sull’origine di un drone che ha causato feriti in un paese della NATO. Funzionari locali hanno riferito che il drone, lanciato dalla Russia, ha colpito due persone. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che il suo Paese è disposto a condurre “ un’indagine obiettiva ” dopo che funzionari rumeni hanno affermato che un drone vagante lanciato dalla Russia ha ferito due persone nel Paese, che fa parte della Nato. Alla domanda sul drone durante una visita di stato ad Astana, in Kazakistan, venerdì, Putin ha detto che la sua origine deve ancora essere determinata, dicendo ai giornalisti che “ nessuno può dire quale sia l’origine di un particolare aereo finché non è stato esaminato”. Ha esortato la Romania a consegnare il drone alla Russia affinché possa condurre “un’indagine obiettiva”. Funzionari rumeni... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Romania, Putin: "Disposti a indagine obiettiva sull'origine del drone"

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'in Romania edificio colpito da un drone russo' - Ansa.it reddit

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